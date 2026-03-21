Praga migliaia di persone manifestano contro il premier Babis

Sabato a Praga decine di migliaia di persone si sono radunate per protestare contro il nuovo governo ceco guidato dal primo ministro Andrej Babiš. La manifestazione ha coinvolto cittadini che hanno espresso il loro dissenso pubblicamente, riempiendo le strade della capitale. La mobilitazione si è svolta senza incidenti e ha attirato l’attenzione nazionale sulla contestazione nei confronti del governo.

Sabato a Praga decine di migliaia di persone hanno manifestato contro il nuovo governo ceco guidato dal primo ministro populista Andrej Babiš. I manifestanti, provenienti da tutta la Repubblica Ceca, hanno partecipato alla protesta pacifica nel parco di Letná, teatro nel 1989 di imponenti raduni che contribuirono in modo determinante alla caduta del comunismo. Esprimono la loro preoccupazione che Babiš, un miliardario, e il suo gabinetto di coalizione rappresentino una minaccia per la democrazia, allontanando il Paese dal sostegno all’Ucraina e spingendolo verso un percorso autocratico. La folla, stimata dagli organizzatori in 200.000 persone, sventolava bandiere nazionali, mentre uno degli striscioni esposti recitava: “Difendiamo la democrazia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Praga, migliaia di persone manifestano contro il premier Babis Articoli correlati Afghanistan, migliaia di persone manifestano contro le operazioni militari del PakistanMigliaia di persone hanno manifestato a Khost contro l’aggressione militare del Pakistan in Afghanistan, nel mezzo di un conflitto che Islamabad ha... 8 marzo, un migliaio di persone manifestano "contro il patriarcato che opprime le donne" (VIDEO)In occasione della Giornata internazionale della donna, circa un migliaio di persone hanno partecipato al corteo che questo pomeriggio è partito da... Part 1 - Dracula Audiobook by Bram Stoker (Chs 01-04) Una selezione di notizie su Praga migliaia di persone manifestano... Discussioni sull' argomento Siamo a Praga perché vogliamo vedere crescere i nostri nipoti. Qui è tutto più semplice rispetto all’Italia; Da Dublino a Monaco: le maggiori feste di San Patrizio in Europa; Il re dei Paesi Bassi ha segretamente pilotato aerei di linea per 30 anni; Prague Half Marathon 2026: percorso, record e perché è una delle mezze maratone più veloci d’Europa. Praga, decine di migliaia di persone a sostegno di PavelPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it Interventi lungo viale Lazio e la ciclabile Dante-Praga con nuova illuminazione. . Tutti i dettagli dei lavori sono riportati nell'articolo qui: https://palermo.mobilita.org/2026/03/20/interventi-amat-nuova-ciclabile-in-viale-lazio-illuminazione-smart-e-infrastruttur facebook