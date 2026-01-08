La comunità di Bibbiano e Barco si è riunita ieri per rendere omaggio a Luisa Carpentieri, storica maestra scomparsa all’età di 60 anni dopo una lunga malattia. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione e di tristezza per tutti coloro che l’hanno conosciuta e stimata. Un ricordo di dedizione e passione per l’educazione che rimarrà vivo nel cuore della comunità.

L’intera comunità di Bibbiano e della frazione di Barco si è stretta ieri nel dolore per l’ultimo saluto a Luisa Carpentieri, storica maestra scomparsa lunedì all’età di 60 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. Insegnante stimata e figura centrale per la scuola dell’infanzia ’Il Giardino di Barco-San Domenico Savio’, Luisa ha dedicato decenni della sua vita ad accompagnare con dedizione e dolcezza la crescita di centinaia di bimbi. Particolarmente toccante il messaggio delle colleghe: "Ciao, Luisa ora vola leggera, libera dalla malattia. Continuerai a vivere in noi, nei tuoi cari e nelle tante carezze che hai dato ai bimbi che hai incontrato! Dacci la forza di colmare il vuoto e affrontare il dolore di questo ultimo saluto, nella certezza che sarai già nel regno dei cieli a cantare in mezzo ai bambini e agli angeli! Buon viaggio cara collega e amica, dall’alto proteggi la nostra scuola". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio alla storica maestra Luisa Carpentieri

