Folla per l’addio alla maestra Rossella

Tanta gente si è radunata questa mattina a Concesa per l’addio alla maestra Rossella Carminati Tanzi, morta a 103 anni. Al funerale, presenti molti ex alunni, ormai over sessanta, che ricordano ancora con affetto le lezioni di una vita. Rossella ha insegnato a leggere, scrivere e far di conto a tante generazioni di trezzesi, lasciando un segno forte nella comunità.

Addio a Rosella Carminati Tanzi, la maestra di Concesa scomparsa a 103 anni. Al suo funerale tanti ex alunni, molto più che sessantenni che non l’hanno mai dimenticata: ha insegnato a leggere, scrivere e fare di conto a generazioni di trezzesi. Adesso, nel palazzetto settecentesco in pieno centro dove in tanti andavano ancora a trovarla c’è silenzio. "Una donna d’altri tempi, capace però di realizzare quell’autonomia che le ragazze di oggi ancora cercano nel lavoro e in famiglia", così la raccontano i suoi allievi. "Andava in bicicletta a Pozzo, erano gli anni dopo la guerra, i suoi alunni sono stati tutto per lei", ricorda Fabio, l’unico figlio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Folla per l’addio alla maestra Rossella Approfondimenti su Rossella Carminati Tanzi Addio alla storica maestra Luisa Carpentieri La comunità di Bibbiano e Barco si è riunita ieri per rendere omaggio a Luisa Carpentieri, storica maestra scomparsa all’età di 60 anni dopo una lunga malattia. Qualiano in lutto, addio alla maestra Teresa: aveva 48 anni A Qualiano si piange la perdita di Teresa Migliaccio, insegnante di 48 anni, venuta a mancare recentemente. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Rossella Carminati Tanzi Argomenti discussi: Folla per l’addio a Prenna, chiesa gremita per i funerali dell’ex giocatore e allenatore della Maceratese; Folla per l’addio alla maestra Rossella; Addio a Renato Stanghellini, folla in piazza Duomo per il funerale civile; Folla in Basilica per l'addio ad Aloisio Bonfanti: Ha costruito la città con la sua parola. Folla per l’addio a Prenna, chiesa gremita per i funerali dell’ex giocatore e allenatore della MacerateseMACERATA - Dirigenti, calciatori, tifosi ma anche semplici conoscenti o vecchi clienti della sua carrozzeria. Si è riempita la chiesa di Santa ... msn.com Una folla per l’addio a Ruspantini a Porto Recanati. La moglie: «Sei tutta la mia vita»PORTO RECANATI Una folla ieri pomeriggio per l’addio a Diego Ruspantini, l’ex portiere stroncato da un malore in casa a 46 anni. msn.com “La sua esistenza si è svolta nella Bellezza”. Questa mattina una folla di familiari, amici, colleghi, allievi ha detto addio ad Angelo Foletto. C’erano, c’eravamo tutti di quel mondo antico che non è poi nemmeno così piccolo: “Sembrava di stare a una prima della facebook #porto recanati, «Ciao Diego»: dal campo sportivo alla chiesa una folla commossa per l'addio a Ruspantini x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.