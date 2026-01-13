L' US Avellino presenta ai tifosi il neo acquisto Marco Sala

L'U.S. Avellino 1912 annuncia la presentazione ufficiale del nuovo acquisto, Marco Sala. L'evento si terrà giovedì 15 gennaio alle 18 presso lo Store Ufficiale della società. I tifosi sono invitati a partecipare per conoscere il giocatore e approfondire le novità della rosa per la stagione in corso.

Giovedì 15 gennaio, alle 18, lo Store Ufficiale dell'U.S. Avellino 1912 apre le porte ai tifosi per la presentazione ufficiale di Marco Sala. Un'occasione speciale per ricevere autografi e scattare foto.La carriera di Marco SalaLa carriera di Marco Sala tra Inter e Serie B Cresciuto nelle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

