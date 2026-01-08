Calcio si presenta il nuovo acquisto Luigi Palomba | Ho tanta voglia di rivalsa
Luigi Palomba, nuovo acquisto del team biancorosso, si presenta alla stampa dopo l'annuncio ufficiale. Con un’esperienza consolidata nel settore, il giocatore esprime la propria motivazione e determinazione, dichiarando di avere “tanta voglia di rivalsa”. La sua presenza arricchisce il roster e rappresenta un passo importante per la squadra in vista delle prossime sfide stagionali.
Dopo l'annuncio ufficiale nella giornata di martedì, l'indomani è proprio il neo acquistato biancorosso Luigi Palomba a presentarsi alla stampa. Il giovane difensore classe 2003 italo-cubano è in prestito dalla Virtus Entella dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Cagliari ed aver. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
