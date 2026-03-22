Roma, 22 marzo 2026 - Poste Italiane lanciano un'opas totalitaria per l'acquisto di Telecom Italia, lo ha deciso oggi il Cda dalla società. Il corrispettivo totale previsto è di circa 10,8 miliardi. In una nota di Poste Italia si legge: “L’obiettivo dell’operazione è dare vita ad un unico Gruppo, integrando due delle più grandi e importanti realtà industriali italiane. Il nuovo Gruppo rappresenterà la più grande piattaforma di infrastruttura connessa del Paese, un vero e proprio motore di innovazione, un polo di sicurezza infrastrutturale e tecnologica, pilastro strategico dell’economia nazionale in grado di generare valore per tutti gli azionisti e di contribuire in modo significativo alla crescita della produttività del sistema industriale, alla competitività internazionale del Paese e alla capacità di attrarre investimenti”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Poste Italia lancia opas per l’acquisto di Telecom Italia da 10,8 miliardi

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