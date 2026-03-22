Poste Italiane lancia un’offerta pubblica di acquisto su Tim | le cifre e cosa può cambiare

Poste Italiane vuole comprare tutta Telecom Italia lanciando un’offerta pubblica di acquisto (opa), cioè una proposta rivolta a tutti gli azionisti per acquistare le loro azioni a un prezzo stabilito. In questo caso, Poste offre una combinazione di denaro e proprie azioni. L’offerta prevede una componente in denaro pari a Euro 0,167 e un’altra in titoli pari a n. 0,0218 per ogni azione di Tim portata in adesione all’offerta. Il valore complessivo dell’operazione è di circa 10,8 miliardi di euro e riconosce un prezzo superiore a quello di mercato. Se l’offerta andrà a buon fine, Poste punta a ritirare Tim dalla Borsa entro il 2026, rendendola una società non più quotata. 🔗 Leggi su Open.online

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