Trump lancia il Board of Peace | 10 miliardi Usa e soldati da 5 Paesi Ma avverte | Alcuni fanno i furbi

Donald Trump ha istituito il Board of Peace, coinvolgendo cinque paesi e annunciando un investimento di 10 miliardi di dollari, per ricostruire la Striscia di Gaza dopo mesi di violenze. La prima riunione si è svolta alla Casa Bianca, dove il presidente ha avvertito che alcuni attori cercano di approfittarsi del progetto. Durante l’incontro, sono stati discussi piani concreti per l’aiuto umanitario e la sicurezza, mentre Trump ha insistito sulla necessità di coordinare gli sforzi internazionali. La questione rimane al centro dell’attenzione globale.

La Casa Bianca ha ospitato oggi la prima riunione del Board of Peace, l'organismo promosso dal presidente Donald Trump con l'obiettivo dichiarato di coordinare ricostruzione, governance e stabilizzazione della Striscia dopo mesi di guerra e caos umanitario. L'iniziativa punta ora a costruire una cornice multilaterale alternativa ai tradizionali meccanismi ONU, ma sta già sollevando interrogativi sulla legittimità politica e sull'equilibrio tra sicurezza e sovranità locale. Trump ha aperto l'incontro definendo il Board " il più potente e prestigioso mai creato ", mescolando messaggi di politica estera a riferimenti sull'economia americana e sui rapporti personali con alcuni leader invitati.