poste formula bonus quanto si guadagna davvero e quali sono i principali rischi

Poste Italiane ha lanciato Poste Formula Bonus, una polizza multiramo che combina due tipi di investimento in un unico contratto. Si tratta di un prodotto assicurativo rivolto ai clienti interessati a diversificare le proprie risorse, offrendo diverse opzioni di rendimento. La proposta si inserisce tra le novità di Poste Italiane nel settore finanziario, puntando a soddisfare le esigenze di un pubblico variegato.

Uno degli ultimi prodotti proposti da Poste Italiane è Poste Formula bonus. Si tratta di una polizza multiramo, ovvero di un prodotto assicurativo che unisce due tipi d’investimento nello stesso contratto. Una parte del denaro viene gestita nella gestione separata, che è la componente più prudente e ha l’obiettivo di proteggere il capitale. L’altra, invece, viene investita in fondi collegati ai mercati finanziari, che possono offrire rendimenti migliori ma anche oscillare nel tempo. Il prodotto promette inoltre un premio immediato dal 2 al 5% per chi investe nuova liquidità. Ecco dunque come funziona Poste Formula bonus, chi può sottoscriverlo, quali sono i costi reali e quali sono gli eventuali rischi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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