Deutsche Bank è alla ricerca di nuovi collaboratori in diverse aree professionali. Le posizioni aperte spaziano tra ruoli operativi, analitici e di supporto, offrendo opportunità di crescita nel settore bancario e finanziario. Le retribuzioni variano in base alla posizione e all’esperienza, garantendo condizioni competitive. Per chi desidera intraprendere una carriera stabile in un contesto internazionale, Deutsche Bank rappresenta una possibilità da considerare.

Per chi cerca un’opportunità di lavoro nel settore bancario e finanziario, Deutsche bank potrebbe rappresentare una scelta interessante. Il noto gruppo bancario tedesco ha avviato nuove selezioni in Italia, con opportunità rivolte sia a profili junior sia a professionisti con esperienza, in diverse città del Paese. Le posizioni lavorative e le sedi. Nonostante l’annuncio di tagli per 50 milioni di dollari ai costi di gestione, Deutsche bank si dimostra pronta a nuove assunzioni. Le posizioni aperte sono numerose e riguardano soprattutto la sede di Milano, dove si concentrano molte attività di base e specialistiche come: assistente esecutivo – supporta i dirigenti aziendali gestendo agende, comunicazioni, viaggi e progetti, un facilitatore in grado di ottimizzare tempi e produttività;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Deutsche Bank assume, quali sono le posizioni aperte e quanto si guadagna

