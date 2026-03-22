Nella provincia di Forlì-Cesena, le consegne di pacchi sono aumentate del 24% rispetto all’anno precedente. Poste Italiane ha consegnato quasi 350 milioni di pacchi in tutta Italia nel 2025, segnando una crescita significativa rispetto ai anni passati. La società continua a registrare un incremento dei volumi di spedizioni e consegne nel territorio nazionale.

Aumentano i pacchi consegnati dai postini nella provincia di Forlì-Cesena. Il Gruppo Poste Italiane ha chiuso l’anno con una forte crescita, consegnando quasi 350 milioni di pacchi in Italia nel 2025. A questo risultato ha contribuito la provincia di Forlì-Cesena, dove i portalettere di Poste Italiane, nel 2025, hanno consegnato il 24% di pacchi in più rispetto all’anno precedente. Un risultato reso possibile grazie all’efficienza della rete di distribuzione aziendale che in provincia di Forlì-Cesena può contare su un modello di recapito innovativo composto da 5 principali centri di distribuzione (Cesenatico, Cesena, Forlì, Mercato Saraceno e Meldola), e una flotta di 88 mezzi green di cui 13 completamente elettrici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Poste, consegne di pacchi salite del 24%

Articoli correlati

Poste Italiane, consegne in aumento del 24% nella provincia di SalernoL'11 marzo 2026 Poste Italiane ha diffuso il bilancio relativo ai volumi di consegna e alle transazioni digitali registrati in Italia.

Poste Italiane, consegne in giornata dei pacchi anche nell’AgrigentinoPoste Italiane estende anche all’Agrigentino il servizio di consegna in giornata per gli acquisti online, grazie al nuovo magazzino micro-fulfillment...

How to Stay Persistent When Success Feels Too Far Away | 3 Hours of Expert Insights

Una selezione di notizie su Poste consegne di pacchi salite del 24

Temi più discussi: Poste, consegne di pacchi salite del 24%; A Cagliari boom di consegne di pacchi: +46% in un anno; Nel Pescarese +36% nella consegna dei pacchi postali rispetto all'anno precedente; Spediscono un pacco con 16 libri, gli torna indietro distrutto e con dentro 5 volumi. ''Abbiamo fatto reclamo. La risposta di Poste Italiane è stata incredibile''.

Boom e-commerce in Maremma: Poste Italiane segna +35% di pacchi consegnatiCrescono acquisti online e servizi di ritiro anche grazie alla rete Punto Poste e ai nuovi locker automatizzati ... corrieredimaremma.it

Pacchi natalizi, boom di consegne a Genova. Poste fa scattare 70 assunzioniGenova – Picchi di 7 mila consegne al giorno (il 70 per cento in più rispetto alla norma), con la necessità di mettere in campo ben 70 portalettere a sostegno dei 380 già operativi: sono i numeri di ... ilsecoloxix.it

L’area interessata, di forma rettangolare e di proprietà di Poste Italiane, si estende per circa 22.000 mq #Milano #Lugano x.com

Dal 1° maggio Posta1 esce dal servizio universale di Poste Italiane. La decisione, prevista dalla legge di Bilancio 2026, riguarda soprattutto le spedizioni di oggetti piccoli e di basso valore, molto diffuse sia nell’e-commerce sia negli scambi tra privati. Negli - facebook.com facebook