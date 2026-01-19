Poste Italiane consegne in giornata dei pacchi anche nell’Agrigentino

Poste Italiane ha ampliato il servizio di consegna in giornata anche nell’Agrigentino, offrendo maggiore rapidità nelle spedizioni online. Con l'apertura di un nuovo magazzino micro-fulfillment a Palermo, il più grande in Italia, si garantiscono tempi di consegna più veloci e un servizio più efficiente per i clienti della zona. Questa novità rafforza l’impegno di Poste Italiane nel migliorare la logistica e la soddisfazione dei propri utenti.

Poste Italiane estende anche all'Agrigentino il servizio di consegna in giornata per gli acquisti online, grazie al nuovo magazzino micro-fulfillment inaugurato a Palermo, il più grande d'Italia con 1.400 metri quadrati dedicati alla logistica e-commerce.Il centro, operativo nella cittadella.

La app “P” di Poste Italiane si conferma uno strumento di uso diffuso anche nell’Agrigentino, con oltre 120 mila utenti nella provincia. La piattaforma, che integra servizi di BancoPosta e Postepay, rappresenta una componente importante della transizione digitale del territorio. La crescita in questa zona testimonia l’importanza di strumenti digitali semplici e accessibili per i cittadini e le attività locali. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Poste Italiane, consegne in giornata dei pacchi anche nell’Agrigentino - Poste Italiane estende anche all’Agrigentino il servizio di consegna in giornata per gli acquisti online, grazie al nuovo magazzino micro- agrigentonotizie.it

Poste Italiane è “Top Employer” per il settimo anno consecutivo. Il riconoscimento premia l’impegno del Gruppo nel promuovere una cultura organizzativa orientata alla valorizzazione delle persone. Particolare valore attribuito alla piattaforma “INSIEME – Con x.com

