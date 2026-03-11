Poste Italiane consegne in aumento del 24% nella provincia di Salerno

Poste Italiane ha annunciato un aumento del 24% nelle consegne nella provincia di Salerno. Il dato si riferisce ai volumi di consegna registrati in Italia e riguarda anche le transazioni digitali. La comunicazione è stata diffusa l’11 marzo 2026 attraverso il bilancio ufficiale dell’azienda. No altre informazioni sono state fornite sui motivi di questa crescita.

L'11 marzo 2026 Poste Italiane ha diffuso il bilancio relativo ai volumi di consegna e alle transazioni digitali registrati in Italia. Nella provincia di Salerno, i portalettere hanno gestito un numero di pacchi superiore del 24% rispetto all'anno precedente.I dati A livello nazionale, il Gruppo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Poste Italiane: dal 3 gennaio al via il ritiro delle pensioni in provincia di SalernoNei 288 uffici postali della provincia di Salerno, le pensioni del mese di gennaio saranno in pagamento a partire da sabato 3 e, alla stessa data, le... Poste Italiane, dal 2 febbraio al via il ritiro delle pensioni in provincia di SalernoSaranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto... Una selezione di notizie su Poste Italiane Temi più discussi: Poste Italiane chiude il 2025 con il record: 349 milioni di pacchi consegnati; 349 milioni di pacchi consegnati nel 2025. I numeri da primato di Poste Italiane; Oltre 230 donne negli uffici della provincia, Poste Italiane celebra l’8 marzo con una cartolina speciale; Poste, l'azienda dopo il sopralluogo: Consegne regolari, intervento della Finanza e non dell'Agcom. L'accusa della Cgil: gravi disservizi. Poste Italiane chiude il 2025 con il record: 349 milioni di pacchi consegnatiNumeri da primato per la logistica di Poste nel 2025: i pacchi consegnati in crescita del 13,3% rispetto all’anno precedente ... corriere.it Nel Lodigiano impazza la spesa online, Poste Italiane: boom della consegna dei pacchi, + 22%Lodi, 27 maggio 2025 - Sempre più pacchi, nel Lodigiano, consegnati da poste italiane. La spesa on line impazza. Cresce ancora il numero dei pacchi consegnati, in provincia di Lodi, dai portalettere ... ilgiorno.it Poste Italiane ha attivato il servizio di rilascio passaporti in 18 uffici della provincia di Gorizia. - facebook.com facebook Poste Italiane, numeri da record per l'App “P” x.com