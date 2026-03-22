Tempo di lettura: < 1 minuto Colpo di scena a Portici. A quanto apprende Anteprima24.it, l’assessore regionale ed ex sindaco Vincenzo Cuomo, avrebbe comunicato che il candidato della coalizione Dem-Verdi-civiche è Florinda Verde del Pd. Smacco clamoroso in termini politici per Luca Manzi, espressione de “il Cittadino”, che sembrava in pole position per la candidatura. Le liste civiche della coalizione starebbero per incontrarsi per decidere una linea rispetto a questa svolta. Nessun pericolo però per la tenuta della coalizione: nessuno dei “civici” a quanto ci risulta da fonti attendibili si opporrà alla candidatura della Verde. Un candidato a sindaco Pd infatti, in caso di vittoria, apre spazi in giunta per tutti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Portici, colpo di scena: niente civico, il candidato di Cuomo è Florinda Verde

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