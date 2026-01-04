Portici Martusciello | Dopo Cuomo serve un’alleanza di salute pubblica

Portici si confronta con una possibile dimissione del sindaco Cuomo. Martusciello sottolinea l’importanza di creare un’alleanza di salute pubblica, responsabile e inclusiva, escludendo il Partito Democratico, per garantire una gestione stabile e condivisa del territorio. Un passo fondamentale per superare l’attuale fase politica e avviare un percorso di stabilità e rinnovamento per la comunità locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Se l’attuale sindaco dovesse davvero dimettersi, a Portici serve una vera alleanza di salute pubblica, ampia, responsabile, con tutto dentro tranne il Partito democratico, per chiudere definitivamente questa esperienza amministrativa”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “ È necessario voltare pagina con un’alleanza delle forze sane, capace di guardare con obiettività ogni carta, ogni pratica, ogni delibera”, aggiunge. “ Bisogna alzare l’asticella della lotta alla criminalità e restituire dignità e trasparenza a una città che ha vissuto anni difficili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Portici, Martusciello: “Dopo Cuomo serve un’alleanza di salute pubblica” Leggi anche: Giunta regionale, verso l’ok a Cuomo: il sindaco di Portici prepara gli scatoloni Leggi anche: Campania, Fico è già nei guai: l’assessore Cuomo non si è dimesso in tempo da sindaco di Portici La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. E’ già polemica dura sulla Giunta Fico, l’opposizione incalza l’ex sindaco di Portici e neo assessore regionale Enzo Cuomo “E’ ineleggibile”. Lui replica “tutto nella norma” mentre il PD che ha creato il caso tace; Campania, Fico e le prime grane del 2026: scoppia il caso sulla nomina di Cuomo ad assessore, frena la Prefettura; Campania, polemica sulla nomina di Enzo Cuomo - - Quotidiano di Informazioni Online. "Cuomo ancora sindaco di Portici". Polemiche in Regione per la nota del Viminale - Il ministero dell'Interno sulla nomina ad assessore: "Ha venti giorni per revocare le dimissioni". rainews.it

Tegola per la giunta Fico, dubbi giuridici sulla nomina di Cuomo ad assessore - La nomina di Enzo Cuomo come assessore al Patrimonio nella giunta regionale guidata da Roberto Fico, avvenuta solo due giorni fa, si sta rivelando problematica. napolitoday.it

Portici, un video fa tremare il Pd “12mila euro per far votare sindaco”/ “Se parlo faccio arrestare tutti…” - Portici, il video che fa tremare il Pd dopo l'audio: "12mila euro per far votare sindaco. ilsussidiario.net

#Portici. Atti osceni dinanzi a passanti e fuori alle scuole: #arrestato maniaco 59enne, aveva importunato anche alcune studentesse - facebook.com facebook

