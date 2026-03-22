A pochi istanti dall’inizio dei funerali, programmati per mezzogiorno nell’abbazia di San Giacomo, Pontida si riempie di centinaia di militanti della Lega che si stanno radunando per rendere omaggio a Umberto Bossi. La cittadina si prepara ad accogliere il suo ultimo saluto, con le persone che arrivano già in gran numero.

Pontida si prepara all’ ultimo saluto a Umberto Bossi. A poche ore dall’inizio dei funerali, fissati per mezzogiorno all’ abbazia di San Giacomo, centinaia di militanti della Lega stanno già affluendo nella cittadina simbolo del movimento. Ad accoglierli, all’ingresso del paese, uno striscione bianco con scritta verde: “Una vita senza libertà non è vita. W Bossi”. L’area attorno all’abbazia è stata transennata per gestire l’afflusso, mentre un maxischermo è stato allestito all’esterno per consentire ai presenti di seguire la cerimonia. All’interno della chiesa, infatti, potranno entrare soltanto circa 400 persone, tra familiari e autorità. Attesa anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pontida si stringe attorno a Bossi: centinaia di militanti per l’ultimo saluto

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