La trasmissione “PresaDiretta” in onda stasera su Raitre si concentrerà sul Ponte sullo Stretto, con un approfondimento che aggiorna le stime sulla sua realizzazione. La “Stretto” ha calcolato un saldo positivo di 4 miliardi di euro in 30 anni. L’intera puntata sarà dedicata alla questione, con focus sui numeri e sui progetti legati all’opera.

La prima parte di “PresaDiretta”, in onda stasera su Raitre, sarà dedicata al Ponte sullo Stretto. Un focus che arriva nei giorni in cui, al Senato, è stato avviato l’esame del nuovo decreto che, nelle intenzioni del Governo, dovrebbe rimettere definitivamente in moto la macchina realizzativa del c ollegamento stabile tra Sicilia e Calabria, dopo lo stop imposto alla delibera Cipess dalla Corte dei conti. «L'Analisi costi-benefici per il Ponte, tenuto conto delle previsioni aggiornate di traffico, indica un risultato positivo di quasi 4 miliardi di euro attualizzati». A dichiararlo è l’amministratore delegato della “Stretto di Messina”,... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ponte, la “Stretto” aggiorna le stime: saldo positivo di 4 miliardi in 30 anni

Articoli correlati

Per le famiglie saldo positivo di 11,7 miliardi: l’Italia assorbe lo choc dell’inflazione grazie alle politiche del governo MeloniTra il 2022 e il 2025 l’inflazione cumulata del 18,5% è stata assorbita grazie alle politiche fiscali e alla dinamica del lavoro derivati dagli...

Unicredit oltre le stime, utile record . Ai soci 50 miliardi in cinque anniUnicredit archivia un 2025 da record con l’utile netto cresciuto del 14% a 10,6 miliardi, oltre le stime del mercato, con profitti nel quarto...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ponte la Stretto aggiorna le stime...

Temi più discussi: Il governo ha rinviato la costruzione del Ponte sullo Stretto al 2034; 'Invece del ponte': Il decreto legge elude quanto disposto da Corte dei conti, l'obbligo di nuova gara e non aggiorna procedure; Ferrovia batte Ponte sullo Stretto: 2,8 miliardi spostati per alleggerire il debito di Rfi. E il cronoprogramma per l'opera si allunga al 2034; La Corte dei conti e il Ponte sullo Stretto raccontato su atti e documenti.

Ponte, la Stretto aggiorna le stime: saldo positivo di 4 miliardi in 30 anniLa prima parte di PresaDiretta, in onda stasera su Raitre, sarà dedicata al Ponte sullo Stretto . Un focus che arriva nei giorni in cui, al Senato, è ... gazzettadelsud.it

Ponte sullo Stretto, Ciucci: benefici per 4 miliardi in 30 anniL’analisi costi benefici per il Ponte sullo Stretto di Messina, tenuto conto delle previsioni aggiornate di traffico, indica un risultato positivo di quasi 4 miliardi di euro attualizzati. Quattro m ... strettoweb.com

PONTE ORGANASCO - Val Trebbia A La Fragolina. Qui siamo sul confine tra Pavia e Piacenza, così recita il cartello a metà ponte. Il sassone dei vostri tuffi estivi si sta godendo lo scorrere dell'acqua tutto solo, ancora per un po'. #ponteorganasco #lepianellett - facebook.com facebook

21/3/26. Riaperto da ieri sera verso le 18 (foto verso le 20) il Pontelongo, o Ponte Fratelli Cavanis, facendo così tornare alla normalità in entrata e uscita il traffico cittadino di Chioggia. Tornati alla normalità anche gli orari dei servizi di trasporto pubblico x.com