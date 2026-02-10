Unicredit oltre le stime utile record Ai soci 50 miliardi in cinque anni

Unicredit chiude il 2025 con un risultato storico. L’istituto ha registrato un utile netto di 10,6 miliardi di euro, il 14% in più rispetto all’anno precedente, superando le aspettative degli analisti. Nel quarto trimestre, i profitti sono saliti del 17%, toccando i 1,8 miliardi, anche se ci sono stati oneri straordinari per 1,4 miliardi. La banca ha distribuito ai soci circa 50 miliardi di euro in cinque anni, confermando la sua solidità.

Unicredit archivia un 2025 da record con l'utile netto cresciuto del 14% a 10,6 miliardi, oltre le stime del mercato, con profitti nel quarto trimestre per 1,8 miliardi (+17% anno su anno) e nonostante oneri straordinari per 1,4 miliardi. Con l'approvazione del bilancio dello scorso anno il gruppo guidato dal ceo Andrea Orcel chiude così il piano pluriennale "Unlocked" e lancia la nuova strategia " Unicredit Unlimited ", che prevede utili e dividendi, spiega una nota, "in crescita a doppia cifra nel 2025-28 e con una costante traiettoria positiva anche successivamente". Questo permetterà di distribuire ai soci "circa 30 miliardi nei prossimi tre anni e circa 50 nei prossimi cinque escludendo l'impiego o la restituzione del capitale in eccesso valutata di anno in anno".

