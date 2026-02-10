Unicredit oltre le stime utile record Ai soci 50 miliardi in cinque anni

Da quotidiano.net 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Unicredit chiude il 2025 con un risultato storico. L’istituto ha registrato un utile netto di 10,6 miliardi di euro, il 14% in più rispetto all’anno precedente, superando le aspettative degli analisti. Nel quarto trimestre, i profitti sono saliti del 17%, toccando i 1,8 miliardi, anche se ci sono stati oneri straordinari per 1,4 miliardi. La banca ha distribuito ai soci circa 50 miliardi di euro in cinque anni, confermando la sua solidità.

Unicredit archivia un 2025 da record con l’utile netto cresciuto del 14% a 10,6 miliardi, oltre le stime del mercato, con profitti nel quarto trimestre per 1,8 miliardi (+17% anno su anno) e nonostante oneri straordinari per 1,4 miliardi. Con l’approvazione del bilancio dello scorso anno il gruppo guidato dal ceo Andrea Orcel chiude così il piano pluriennale "Unlocked" e lancia la nuova strategia " Unicredit Unlimited ", che prevede utili e dividendi, spiega una nota, "in crescita a doppia cifra nel 2025-28 e con una costante traiettoria positiva anche successivamente". Questo permetterà di distribuire ai soci "circa 30 miliardi nei prossimi tre anni e circa 50 nei prossimi cinque escludendo l’impiego o la restituzione del capitale in eccesso valutata di anno in anno". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

unicredit oltre le stime utile record ai soci 50 miliardi in cinque anni

© Quotidiano.net - Unicredit oltre le stime, utile record . Ai soci 50 miliardi in cinque anni

Approfondimenti su Unicredit 2025

Oltre le stime, Unicredit da record nel 2025: l’utile a 10,6 miliardi

Unicredit ha chiuso il 2025 con risultati sorprendenti.

Unicredit, chiuso il 2025 con utili record. Ai soci 30 miliardi nei prossimi 3 anni

UniCredit ha chiuso il 2025 con un utile storico di 10,6 miliardi di euro.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Unicredit 2025

unicredit oltre le stimeUnicredit oltre le stime, utile record . Ai soci 50 miliardi in cinque anniUnicredit archivia un 2025 da record con l’utile netto cresciuto del 14% a 10,6 miliardi, oltre le stime del mercato, con profitti nel quarto trimestre per 1,8 miliardi (+17% anno su anno) e nonostant ... quotidiano.net

unicredit oltre le stimeOltre le stime, Unicredit da record nel 2025: l'utile a 10,6 miliardiIl colosso bancario Unicredit ha messo in archivio un 2025 da record con un utile netto pari a 10,6 miliardi di euro (+14%), oltre a quanto potessero prevedere le stime. Si tratta di un risultato ragg ... tg24.sky.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.