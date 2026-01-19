Quasi un chilo di cocaina in casa e 41mila euro in contanti | arrestato 34enne
Un uomo di 34 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di circa 900 grammi di cocaina e oltre 41 mila euro in contanti. L’operazione delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e denaro, evidenziando un’attività illecita nel settore dello spaccio. L’indagine prosegue per approfondire eventuali collegamenti e responsabilità.
Nascondeva in casa quasi un chilo di cocaina, 900 grammi per l'esattezza e poco più di 40mila euro in contanti. L'uomo, un 34enne originario del Marocco e residente a Vimercate, aveva fatto una trasferta in provincia di Bergamo, quando, negli scorsi giorni, è stato fermato dalla polizia di Stato.
Si barrica in auto alla vista della Polizia: arrestato con 900 grammi di cocaina e 41mila euro in contantiGiovedì 15 gennaio, a Bergamo, la Squadra Mobile ha arrestato un uomo di origini marocchine, classe 1992, per detenzione di 900 grammi di cocaina e 41mila euro in contanti.
Giovedì 15 gennaio, a Bergamo, la Squadra Mobile ha arrestato un uomo di origini marocchine, classe 1992, per detenzione di 900 grammi di cocaina e 41mila euro in contanti.
