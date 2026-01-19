Quasi un chilo di cocaina in casa e 41mila euro in contanti | arrestato 34enne

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di circa 900 grammi di cocaina e oltre 41 mila euro in contanti. L’operazione delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e denaro, evidenziando un’attività illecita nel settore dello spaccio. L’indagine prosegue per approfondire eventuali collegamenti e responsabilità.

