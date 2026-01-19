Un grave incidente sulla strada provinciale tra Bari e Taranto ha causato la morte di due giovani fratelli, Antonio e Cecilia Bigi, di 21 e 25 anni. Tre altri giovani sono rimasti feriti nell’impatto, avvenuto quando l’auto ha perso il controllo schiantandosi contro un muro. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare le cause dell’incidente.

Un'auto che esce di strada e si schianta contro un muro. Un impatto devastante che è costato la vita a due giovani fratello e sorella, Antonio e Cecilia Bigi, di 21 e 25 anni. La tragedia si è consumata domenica 18 gennaio lungo la strada provinciale 41, tra Altamura (Bari) e Laterza (Taranto). Il ragazzo è morto sul colpo, mentre la sorella, trasportata d'urgenza al Policlinico di Bari, è deceduta poche ore dopo a causa delle gravissime ferite riportate. Nell'incidente sono rimasti feriti anche altri tre giovani, tutti tra i 25 e i 27 anni, che viaggiavano nella stessa vettura.

© Dayitalianews.com - Tragico schianto sulla provinciale tra Bari e Taranto: muoiono due fratelli, tre giovani feriti

