Epatite A a Napoli | misure urgenti per il contenimento della diffusione virale

A Napoli è stata emanata un'ordinanza urgente per contrastare la diffusione dell’epatite A. Le autorità sanitarie hanno deciso di adottare misure immediate per contenere la trasmissione del virus, che ha portato a un aumento dei casi nella città. L’intervento mira a garantire la sicurezza della popolazione e a prevenire ulteriori contagi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per affrontare l’allerta sanitaria legata all’aumento dei casi di Epatite A. Questo provvedimento, annunciato il 19 marzo 2026, mira a contenere e annullare il rischio di contagio, in seguito alla grave situazione epidemiologica monitorata dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro. Secondo la nota ufficiale del Comune di Napoli, i casi di Epatite A sono aumentati drasticamente, superando di 10 volte la media degli ultimi dieci anni e di ben 41 volte rispetto all’ultimo triennio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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