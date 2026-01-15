Polizia locale di Verona al lavoro sull' investimento di una 33enne poi controlli sulle strade e contro il degrado

La polizia locale di Verona sta intervenendo in seguito all'investimento di una donna di 33 anni. L'attività comprende verifiche sul territorio e controlli stradali per garantire sicurezza e ordine pubblico, affrontando anche le problematiche legate al degrado urbano. Questo intervento rientra in un'azione costante di tutela e prevenzione, volta a mantenere un ambiente sicuro e rispettoso per tutti i cittadini.

La polizia locale di Verona continua a portare avanti le proprie attività sul territorio, partendo dai controlli sulle strade ma non solo. Investita una donnaUna donna di 33 anni mercoledì è stata investita in via D'Arezzo e poi trasportata non in gravi condizioni al Polo Confortini.

Verona schiera i volontari: in 170 al fianco della polizia locale per i Giochi - Olimpiadi, ecco i "Volontari di Città", tutti 170 pronti: la macchina organizzativa di Milano- veronaoggi.it

Un automobilista di 49 anni è stato scoperto dalla Polizia Locale di Cagliari mentre cercava di eludere i controlli della ZTL di Villanova coprendo la targa con un asciugamano facebook

La Centrale operativa della Polizia locale comunica che la viabilità è stata ripristinata x.com

