Politica italiana in lutto | si spegne a 75 anni lo storico senatore della Repubblica

Un’altra notizia che colpisce il mondo politico italiano, lasciando spazio a cordoglio e ricordi. Nelle ultime ore si è diffusa la notizia della scomparsa di una figura che per anni è stata protagonista tra istituzioni e imprenditoria, legata profondamente al territorio e al mare. Si è spento a 75 anni Salvatore Lauro, politico e armatore, nato e morto a Ischia. Una vita divisa tra l’impegno pubblico e quello imprenditoriale, che lo ha reso un volto conosciuto sia in Parlamento sia nel settore della navigazione. Lauro era stato eletto al Senato nel 1996 nelle file di Forza Italia, per poi essere riconfermato nel 2001 con la Casa delle Libertà. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Aggiornamenti e notizie su Politica italiana

Temi più discussi: Da Meloni a Bersani, politica in lutto per la morte di Umberto Bossi; Lutto nella politica italiana, è morto Paolo Cirino Pomicino; Morto Umberto Bossi, il cordoglio della politica genovese: Un gigante; Lutto nel mondo della politica: è morto Umberto Bossi.

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Questa settimana è scomparsa una delle figure di riferimento della politica italiana, Umberto #Bossi, fondatore della Lega nord. Oggi si terranno i funerali a Pontida, tra vecchi amici ed esponenti di spicco di Governo e Parlamento. "La #Lega ce l'ha duro" uno facebook

Capisco che, confrontato con il misero presente della politica italiana, il passato è sempre migliore, però questa santificazione di #Bossi mi sembra un tantino esagerata. x.com