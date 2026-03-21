È morto a 86 anni Paolo Cirino Pomicino, figura di spicco della Democrazia Cristiana e protagonista della Prima Repubblica. Durante la sua carriera ha ricoperto diversi ruoli di rilievo all’interno del partito e del governo, contribuendo a definire il panorama politico italiano degli ultimi decenni. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo politico e per la storia della Repubblica italiana.

Si è spento all'età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, storico esponente della Democrazia Cristiana. Per oltre un decennio è stato una figura di rilievo della politica nazionale, ricoprendo incarichi di governo tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90. È stato Ministro del Bilancio e della Funzione Pubblica nei governi presieduti da Giulio Andreotti, con cui ha condiviso una lunga militanza nella corrente “Primavera”. Eletto più volte in Parlamento, Pomicino ha avuto un ruolo centrale nella gestione della spesa pubblica e nella politica del Mezzogiorno. La sua carriera politica è stata segnata anche dal coinvolgimento nelle inchieste di Mani Pulite, dalle quali è scaturito un lungo percorso giudiziario. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Paolo Cirino Pomicino, morto lo storico leader della Dc: aveva 86 anni, è stato uno dei volti della Prima Repubblica

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