Serie A il Como non si ferma | vittoria sul Pisa e sogno Champions vivo

Il Como continua il suo percorso in Serie A, consolidando la posizione in classifica grazie alla vittoria sul Pisa. Con questo risultato, i lombardi si avvicinano alle squadre di testa, come Roma e Juventus, mantenendo vivo il sogno di qualificarsi per la Champions League. La squadra dimostra costanza e determinazione, elementi fondamentali per proseguire nel cammino stagionale.

Serie A, non si ferma il cammino del Como. I lariani hanno la meglio sul Pisa e agganciano la Roma e la Juventus al quarto posto. Il pomeriggio di Serie A regala emozioni forti e un verdetto netto all’Arena Garibaldi, dove il Como di Cesc Fabregas si impone per 3-0 contro un Pisa combattivo ma sfortunato. La partita, valida per il massimo campionato italiano, è stata un concentrato di colpi di scena, decisioni del VAR e un finale ad alta tensione che ha premiato la maggiore freddezza dei lariani sotto porta. L’avvio del match vede le due squadre studiarsi, con il Como che cerca di gestire il possesso palla e il Pisa pronto a colpire in ripartenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

