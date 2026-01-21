Il PlayStation Store Sony dà il via alle Offerte per l’anno nuovo con migliaia di sconti per PS4 e PS5

Il PlayStation Store ha avviato le offerte di inizio anno, offrendo sconti su un’ampia selezione di giochi e contenuti per PS4 e PS5. Questa promozione permette agli utenti di acquistare titoli recenti e classici a prezzi ridotti, rappresentando un’opportunità per arricchire la propria libreria videoludica. Le offerte sono valide per un periodo limitato, quindi è consigliabile approfittarne subito.

Sony ha dato ufficialmente il via alle Offerte per l’anno nuovo del PlayStation Store, inaugurando una nuova ondata di sconti che coinvolge migliaia di contenuti per PS4 e PS5. L’iniziativa propone ribassi consistenti su giochi completi, edizioni speciali e DLC, con prezzi pensati per incentivare sia i nuovi acquisti sia il recupero di titoli usciti negli ultimi anni. Nonostante il 2026 sia iniziato da settimane, la promozione si presenta come uno dei primi grandi eventi commerciali dell’anno per l’ecosistema PlayStation. Tra le offerte più interessanti su PlayStation Store spicca Lords of the Fallen, disponibile a 14,99 euro con il 50% di sconto. 🔗 Leggi su Game-experience.it

