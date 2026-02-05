Vicchio la Misericordia compie 228 anni | una storia iniziata nel 1798

Vicchio festeggia i 228 anni della Misericordia, nata nel 1798. Quest’anno, la onlus ha svolto oltre 850 interventi di emergenza nel corso del 2025. La comunità si prepara a celebrare questa lunga tradizione di aiuto e solidarietà, ricordando come negli anni la squadra di volontari abbia sempre risposto presente. La festa si avvicina, e tra i vicchiesi cresce il senso di appartenenza a questa storia che dura da più di due secoli.

Vicchio, 5 febbraio 2026. - “Ne l 2025 la Misericordia di Vicchio ha effettuato 857 interventi di emergenza e 1.711 trasporti sanitari, percorrendo 187mila chilometri con 11 veicoli e 55 volontari e 5 dipendenti, che si occupano anche del servizio di onoranze funebri. Operiamo non solo su Vicchio ma anche a Dicomano, San Godenzo, Londa, Rufina e in altri luoghi del Mugello”. È la storia della Misericordia di Vicchio, raccontata dal governatore Franco Melidei. “Tutto nasce nel 1798, quando ancora non si parlava di Misericordia di Vicchio ma di Compagnia del Santissimo Sacramento e del Gesù Morto - spiega Melidei -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Pontassieve, la Misericordia festeggia 190 anni di servizio.

