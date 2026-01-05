Verso Pisa-Como | nerazzurri a caccia della vittoria mentre il mercato si infiamma con due arrivi
Il Pisa Sporting Club avvia ufficialmente il mercato invernale, annunciando due nuovi acquisti che rafforzano la rosa di Alberto Gilardino. Mentre i nerazzurri si preparano alla sfida contro il Como, l'attenzione resta alta anche sulle trattative di mercato, che continuano a movimentare il contesto della squadra e a definire le strategie per la seconda parte della stagione.
Il mercato invernale del Pisa Sporting Club è decollato: nelle prime ore delle trattative la dirigenza nerazzurra ha definito due entrate che vanno a incrementare lo spessore tecnico della rosa a disposizione di Alberto Gilardino. Giovanni Corrado e Davide Vaira hanno lavorato sotto traccia a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
