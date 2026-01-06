Pisa battuto in casa anche dal Como 0-3 Decidono i gol di Perrone e Douvikas Pagelle

Il Como ha conquistato una vittoria importante battendo il Pisa 3-0 in trasferta. I gol di Perrone e Douvikas hanno determinato il risultato, permettendo al Como di salire al quarto posto in classifica, agganciando Juventus e Roma a 33 punti. Una prestazione che evidenzia la crescita della squadra e il suo ruolo nel campionato in corso.

ll Como passa a Pisa per 3-0 e sale al quarto posto della classifica, agganciando al momento Juventus e Roma a 33 punti. La squadra di Fabregas segna nella ripresa con Perrone, poi doppietta di Douvikas (il secondo su rigore). Sullo 0-2 Nzola fallisce un penalty per il Pisa che resta ultimo

Perrone e doppio Douvikas: Como corsaro a Pisa. 0-3 il finale, con rigore sbagliato da Nzola - Importantissima vittoria del Como, non senza sofferenze, per il Como che ha battuto per 0- tuttomercatoweb.com

Pisa battuto in casa anche dal Como (0-3). Decidono i gol di Perrone e Douvikas. Pagelle - 0 e sale al quarto posto della classifica, agganciando al momento Juventus e Roma a 33 punti. firenzepost.it

