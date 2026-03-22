Pisa a Como | breve storia triste Cinque sberle in riva al lago

Il 22 marzo 2026, una partita tra Pisa e Como si è conclusa rapidamente, lasciando un risultato amaro. La gara si è svolta in riva al lago e si è caratterizzata per un divario evidente tra le due squadre, con pochi minuti di gioco. La sconfitta di Pisa si è consumata in breve tempo, segnando un’altra giornata difficile per i tifosi.

Pisa, 22 marzo 2026 – Pisa a Como, breve storia triste. Il match in riva al lago si spegne in una manciata di minuti: divario evidente e poco altro da aggiungere se non l’ennesimo carico di amarezze. Manifesta superiorità che culmina con un sonoro cinque a zero. Della classifica, peraltro, ormai è inutile anche parlarne: la Cremonese, prima delle salve, dista nove lunghezze. Male, malissimo. Le scelte di Hiljemark sorprendono: in difesa il ritorno di Albiol dal primo minuto dirotta Caracciolo sul centrodestra, mentre a centrocampo la novità è Akinsanmiro in cerniera mediana con Loyola e Hojholt. In attacco inizialmente «bocciati» sia Stoijlkovic che Meister: Tramoni è il solo sostegno di Moreo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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