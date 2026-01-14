L'incontro tra Como e Milan, valido per il recupero della sedicesima giornata di Serie A, si disputerà giovedì alle 20:45. Analizziamo le statistiche, le probabili formazioni e tutte le informazioni utili per seguire la partita in diretta, considerando anche il possibile rischio per l'imbattibilità del Milan in questa sfida in riva al lago.

Como-Milan è un recupero della sedicesima giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Contro due squadre che stanno lottando per non retrocedere, Genoa e Fiorentina, il Milan ha rischiato di rimanere clamorosamente a mani vuote. In entrambe le occasioni la squadra di Massimiliano Allegri è riuscita ad evitare la sconfitta nei minuti finali: con i rossoblù, nel turno infrasettimanale, era stato Leao a riportare il risultato in parità in pieno recupero, sebbene qualche minuto dopo il Genoa avrebbe graziato i rossoneri tirando alle stelle il potenziale rigore dell’1-2 con Stanciu. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Como-Milan: in riva al lago l’imbattibilità è a rischio

Leggi anche: Pronostico Pisa-Como: l’imbattibilità si ferma a quattro

Leggi anche: Spacciava in riva al lago. Finisce in cella

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pronostico Como-Bologna: la vendetta è servita.

Quote risultato esatto Como Milan - Il Milan giocherà contro il Como per il recupero della 16ª giornata di Serie A, non disputato in data originaria poiché i rossoneri impegnati nella Supercoppa Italiana in ... milannews.it