Pirovano una vita in 15 giorni | fa tris e conquista la coppa di discesa
Una sciatrice ha vinto una coppa di discesa dopo aver ottenuto tre vittorie in 15 giorni, diventando così la atleta più veloce del 2026. La sua ascesa ai vertici è stata caratterizzata da un percorso lungo e determinato, che ha richiesto tempo e costanza. La vittoria rappresenta il risultato di un cammino di perseveranza e dedizione nel mondo dello sci.
Ai piedi del podio 29 volte, poi il 6 marzo il primo successo. Fra gli uomini highlander Paris centra il 25° trionfo Eppure la sua vittoria viene da lontano ed è stato un andamento lento e tenacissimo verso i vertici. Laura Pirovano, classe 1997, non vuole cambiare anche se, da ieri, vincendo anche l’ultima discesa di stagione (su Johnson 0.15 e Weidle 0.25) in bacheca si è messa la coppa del mondo. In due settimane, dal primo successo del 6 marzo, ha saputo rovesciare un destino che troppo spesso, ben 29 volte, l’aveva fatta fermare ai piedi del podio e sempre per pochi centesimi. Ora Laura c’è, ed entra fra le più grandi. Come Isolde Kostner con due coppe, Sofia Goggia che ne ha 4 e Federica Brignone lo scorso anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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