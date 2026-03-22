Una sciatrice ha vinto una coppa di discesa dopo aver ottenuto tre vittorie in 15 giorni, diventando così la atleta più veloce del 2026. La sua ascesa ai vertici è stata caratterizzata da un percorso lungo e determinato, che ha richiesto tempo e costanza. La vittoria rappresenta il risultato di un cammino di perseveranza e dedizione nel mondo dello sci.

Ai piedi del podio 29 volte, poi il 6 marzo il primo successo. Fra gli uomini highlander Paris centra il 25° trionfo Eppure la sua vittoria viene da lontano ed è stato un andamento lento e tenacissimo verso i vertici. Laura Pirovano, classe 1997, non vuole cambiare anche se, da ieri, vincendo anche l’ultima discesa di stagione (su Johnson 0.15 e Weidle 0.25) in bacheca si è messa la coppa del mondo. In due settimane, dal primo successo del 6 marzo, ha saputo rovesciare un destino che troppo spesso, ben 29 volte, l’aveva fatta fermare ai piedi del podio e sempre per pochi centesimi. Ora Laura c’è, ed entra fra le più grandi. Come Isolde Kostner con due coppe, Sofia Goggia che ne ha 4 e Federica Brignone lo scorso anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pirovano, una vita in 15 giorni: fa tris e conquista la coppa di discesa

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