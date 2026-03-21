Immensa Pirovano l’azzurra trionfa e conquista la Coppa di discesa

A Lillehammer, durante le finali di Coppa del Mondo di sci alpino, una atleta italiana di 28 anni si è aggiudicata la vittoria nella prova di discesa. Con questa vittoria, ha conquistato anche la Coppa di specialità, ottenendo il terzo successo consecutivo in questa disciplina. La gara ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse nazioni.

A Lillehammer, nelle finali di Coppa del Mondo, la 28enne vince la terza libera consecutiva e la coppa di specialità. Intanto, nella gara maschile 25esima vittoria di Dominik Paris davanti a Von Allmen e Kriechmayr Un capolavoro, quelle scie lasciate sulla pista di discesa libera a Kvitfjell, almeno quanto un’opera di Caravaggio. Nella gara che assegnava la Coppa del Mondo di disciplina,Laura Pirovanorende orgogliosa l’Italia con un giorno indimenticabile. Con la tedesca Aicher a minacciare da vicino la sua leadership, la 28enne trentina di Spiazzo ha invece alzato l’asticella,sancendo il miglior tempo, 1’30”85, e firmando il suo terzo trionfo stagionale che vale la coppa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Immensa Pirovano, l’azzurra trionfa e conquista la Coppa di discesa Articoli correlati Leggi anche: Fantastica Laura Pirovano, l'azzurra ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera Pirovano conquista la coppa di discesa: trionfo azzurro e svolta nella carrieraLaura Pirovano vince la Coppa del mondo di discesa libera e firma il risultato più importante della sua carriera, chiudendo una stagione che l’ha... IMMENSA BRIGNONE, oro in SuperG: dall’inferno alla gloria eterna | HIGHLIGHTS | #MilanoCortina2026