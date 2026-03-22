Pirovano | Sono veramente contenta per Sofia se lo merita Ero stanchissima

Laura Pirovano, dopo aver vinto la discesa di ieri a Kvitfjell, ha commentato il suo risultato dicendo di essere molto felice per Sofia e che si sentiva stanca. La atleta ha concluso il SuperG apparendo visibilmente stanca, probabilmente a causa della fatica accumulata durante la gara e il successo ottenuto.

Laura Pirovano, reduce dallo straordinario trionfo conquistato nella discesa di ieri a Kvitfjell, conclude il SuperG con una prestazione nella quale appare evidentemente scarica dopo il prestigioso risultato raggiunto. L’azzurra chiuderà la sua stagione con lo slalom gigante. Pirovano parte bene e accusa solo tre centesimi di ritardo da Weidle-Winkelmann al primo intermedio, ma paga a carissimo prezzo i quasi nove decimi nel secondo settore e termina la sua prova in 1:31.40, tempo che la colloca in tredicesima posizione con un ritardo di +2.17 da Goggia. Al termine della gara Laura Pirovano ha commentato così il risultato della sua compagna:... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pirovano: “Sono veramente contenta per Sofia, se lo merita. Ero stanchissima” Articoli correlati Lisa Vittozzi: “Sono veramente contenta della mia gara, ero più agitata del solito”Lisa Vittozzi conferma di essere in forma: in una stagione che già in Coppa del Mondo l’ha vista valida protagonista va a trascinare l’Italia verso... Sofia Goggia rialza la testa: “Ero bastonata in hotel, stravolto il set-up. Pirovano? Giorni splendidi”Sofia Goggia ha concluso all’undicesimo posto la seconda discesa libera della Val di Fassa, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Altri aggiornamenti su Pirovano Sono veramente contenta per... Temi più discussi: Seconda prova alle norvegesi. Pirovano a caccia della Coppa di discesa a Kvitfjell: Mai pensato di potermela giocare; Pirovano pronta per un sogno: 'Sarò contenta lo stesso, mai avrei pensato di essere qui'. Paris: 'La pista non è il massimo'; Sci: Laura Pirovano vince la Coppa del Mondo di Discesa libera; Pirovano vola libera: Comunque sarò felice. Laura Pirovano ha perso le parole dopo l'incredibile trionfoL'Azzurra ha conquistato la Coppa del Mondo di discesa, la prima della sua carriera, dopo la vittoria a Kvitfjell ... msn.com Pirovano, la chance di ballare sul mondoLaura in gara nella libera di Kvitfjell per la Coppa di specialità: Vada come vada, sarò contenta. Franzoni e Paris, caccia al colpo ... sport.quotidiano.net A Kvitfjell, nelle finali di Coppa del Mondo di sci, è il giorno del superG di Lillehammer e arriva un’altra grande soddisfazione per l’Italia. Dopo il successo di Laura Pirovano in discesa, Sofia Goggia, testimonial di RTL 102.5, conquista anche la coppa di spe facebook Torna l'appuntamento con i grandi protagonisti della stagione sportiva invernale: con noi la vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera, un traguardo tagliato grazie alla vittoria di ieri sulle piste norvegesi. Laura Pirovano, @Fisiofficial #NonStopN x.com