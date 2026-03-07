Sofia Goggia rialza la testa | Ero bastonata in hotel stravolto il set-up Pirovano? Giorni splendidi

Sofia Goggia si è classificata all’undicesimo posto nella seconda discesa libera della Val di Fassa, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo aver subito un inconveniente in hotel che ha modificato il suo set-up, la sciatrice ha commentato di aver affrontato giorni splendidi, nonostante le difficoltà. La gara si è svolta con le atlete che hanno affrontato un percorso impegnativo e ricco di adrenalina.

Sofia Goggia ha concluso all’undicesimo posto la seconda discesa libera della Val di Fassa, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo le difficoltà riscontrate ieri in occasione del primo atto sulle nevi dolomitiche, la fuoriclasse bergamasca ha saputo migliorarsi, anche se è rimasta fuori dalla top ten per un paio di centesimi. L’azzurra ha accusato un ritardo di 1.05 dalla compagna di squadra Laura Pirovano, che ha bissato il successo di ieri con ancora un solo centesimo di margine sulla seconda classificata (l’austriaca Cornelia Huetter). Il bronzo olimpico di Milano Cortina 2026 ha detto addio alla possibilità di conquistare la Sfera di Cristallo di specialità (ora è proprio Pirovano a essere in pole position) e guarda al superG di domani, dove sarà chiamata a difendere il pettorale rosso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sofia Goggia rialza la testa: “Ero bastonata in hotel, stravolto il set-up. Pirovano? Giorni splendidi” Sofia Goggia rallenta in Val di Fassa, Pirovano e Delago brillano, Stuhec in testaL'attenzione si concentra sulle competizioni di velocità in previsione della tappa di fine stagione della Coppa del Mondo femminile di sci alpino,... Sofia Goggia non forza nella prima prova in Val di Fassa. Bene Pirovano e Nadia Delago, in testa StuhecSi è appena conclusa la prima prova cronometrata di discesa in Val di Fassa verso le gare di velocità in programma questo weekend nell’ambito della... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sofia Goggia. Temi più discussi: Sofia Goggia trionfa sui Pirenei: 'Gran gara all'attacco'; Sofia Goggia vince il SuperG di Soldeu; RECAP Super G femminile: Goggia vince davanti ad Aicher, Pirovano in top 5!; LIVE Sci alpino, Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: Suter torna alla vittoria, Goggia sale sul podio e guadagna punti su tutte. Sofia Goggia non si nasconde: Sembravo una giraffa sui pattini. Pirovano ha più chance di me per la coppa di discesaSofia Goggia ha chiuso al 17° posto la prima discesa libera femminile della Val di Fassa, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: ... oasport.it LIVE Coppa del mondo, discesa in Val di Fassa: segui la gara di Sofia GoggiaNon è la giornata di Sofia Goggia, lontana dal podio nella discesa in Val di Fassa. Però è quella di Laura Pirovano, che centra la sua prima vittoria in carriera dopo una gara perfetta sulla pista di ... corrieredellosport.it Sofia Goggia non nasconde la delusione, ma guarda alle prossime gare - facebook.com facebook Sofia #Goggia LIVE, discesa in Val di Fassa Coppa del Mondo: segui la gara di sci alpino oggi in diretta x.com