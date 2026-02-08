Lisa Vittozzi si presenta in forma alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La biathleta italiana si dice felice della sua prestazione, anche se ammette di essere stata più agitata del solito. Nella staffetta mista, ha contribuito a portare l’Italia sul podio con l’argento, aprendo così il programma del biathlon alle Olimpiadi. La sua stagione in Coppa del Mondo si sta rivelando molto positiva.

Lisa Vittozzi conferma di essere in forma: in una stagione che già in Coppa del Mondo l’ha vista valida protagonista va a trascinare l’Italia verso l’argento nella staffetta mista che apre il programma del biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. E lo fa da par suo: con un’ultima frazione semplicemente perfetta. Queste le parole dell’azzurra alla Rai: “ Son veramente contenta, tutti volevano andare sul podio oggi. Contenta della mia gara, ultima frazione oggi, ero più agitata del solito, sono riuscita a fare una buona staffetta e sono contenta “. Per la sappadina è la seconda medaglia olimpica dopo il bronzo sempre nella staffetta mista a PyeongChang 2018. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lisa Vittozzi: "Sono veramente contenta della mia gara, ero più agitata del solito"

Lisa Vittozzi ha conquistato il terzo posto nella sprint di Ruhpolding, quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon.

Lisa Vittozzi torna in grande stile, conquistando una vittoria che segna il suo ritorno ai vertici dello sci di fondo.

