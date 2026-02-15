Amici 25 | chi sono i primi a prendere la maglia per il Serale? | Video Witty Tv

Chi sono gli allievi di Amici 25 a prendere la maglia per il Serale del talent di Canale 5? Tre ragazzi, nella puntata in onda oggi, domenica 15 febbraio, hanno potuto indossare l’ambitissima maglia oro avendo così l’opportunità di passare alla fase successiva del programma di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo, così come vi avevamo anticipato come di consuetudine giovedì scorso. Amici 25: chi passa al Serale?. Due ballerini e un cantante. A gioire sono: Veronica Peparini ed Alessandra Celentano, ma anche Lorella Cuccarini. Uno dei loro allievi, infatti, ha indossato l’ambitissima maglia d’oro e ha potuto così essere sicuro di accedere già alla fase successiva del talent che preso si trasferirà dalla domenica pomeriggio alla prima serata dell’ammiraglia Mediaset per decretare il vincitore dell’edizione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Le anticipazioni di Amici 25 del 15 febbraio 2026 rivelano che tre allievi sono stati scelti per il Serale, dopo un confronto serrato durante la registrazione di domenica scorsa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Chi andrà al serale di Amici 25 e chi resterà fuori? Facciamo il punto sui favoriti; Amici 25, svolta verso il serale e i prof scaricano tre allievi (tra le lacrime): Peparini in crisi e Kiara crolla; Amici 25, spoiler registrazione 8 febbraio: allievi eliminati e accesso al serale, classifica canto e ballo ed esito delle sfide; Amici 25, anticipazioni puntata dell'8 febbraio: nessun eliminato, la corsa al Serale e gli ospiti in studio.

Concorrenti al Serale di Amici 25, chi sono?/ Emiliano inaugura l’assegnazione delle maglie! Alex e Michele…Concorrenti al Serale di Amici 25, chi sono: due ballerini già sicuri del posto, per il canto Michele conquista la maglia! ilsussidiario.net

Allievi assenti ad Amici 25: perché Riccardo, Opi, Angie, Caterina e Antonio non ci sono?/ Cosa succedePerché alcuni allievi della classe di Amici 25 sono assenti in studio oggi 15 febbraio 2026? La scelta dei professori fa ancora discutere ... ilsussidiario.net

Ho incontrato James Van Der Beek l’anno scorso e vorrei dire una cosa in merito alla raccolta fondi che ora è stata messa in piedi da amici ed ex colleghi per aiutare la moglie e i figli, visto che per pagare le cure mediche si sono dissanguati. Se questi amici e facebook