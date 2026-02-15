Amici 25 | chi sono i primi a prendere la maglia per il Serale? | Video Witty Tv
Nella puntata di domenica 15 febbraio di Amici 25, tre concorrenti hanno ricevuto la maglia oro, segnando il loro ingresso diretto al Serale. La decisione è arrivata dopo aver superato con successo le prove di selezione e aver convinto la giuria e il pubblico. Questi giovani artisti ora si preparano a sfidarsi nelle prossime sfide, con la possibilità di mostrare il loro talento al grande pubblico.
Chi sono gli allievi di Amici 25 a prendere la maglia per il Serale del talent di Canale 5? Tre ragazzi, nella puntata in onda oggi, domenica 15 febbraio, hanno potuto indossare l’ambitissima maglia oro avendo così l’opportunità di passare alla fase successiva del programma di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo, così come vi avevamo anticipato come di consuetudine giovedì scorso. Amici 25: chi passa al Serale?. Due ballerini e un cantante. A gioire sono: Veronica Peparini ed Alessandra Celentano, ma anche Lorella Cuccarini. Uno dei loro allievi, infatti, ha indossato l’ambitissima maglia d’oro e ha potuto così essere sicuro di accedere già alla fase successiva del talent che preso si trasferirà dalla domenica pomeriggio alla prima serata dell’ammiraglia Mediaset per decretare il vincitore dell’edizione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Le anticipazioni di Amici 25 del 15 febbraio 2026 rivelano che tre allievi sono stati scelti per il Serale, dopo un confronto serrato durante la registrazione di domenica scorsa.
