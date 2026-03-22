Pilota derubato in Spagna Ducati riassembla la moto

Un pilota di 18 anni, ufficiale Ducati Corse, ha corso ieri pomeriggio sulla pista di Almonte in Spagna durante la prima tappa del campionato europeo di motocross EMX 250 cc. Durante l'evento, il giovane atleta è stato vittima di un furto mentre si trovava nel paddock, poi la moto è stata rimontata e riassemblata. La gara si è svolta regolarmente nonostante l'incidente.

La sfortuna dopo l’imprevisto. Ieri pomeriggio Simone Mancini, il 18enne cingolano pilota ufficiale della Ducati Corse, ha disputato sulla pista di Almonte la gara-1 del Gran Premio di Spagna, prima prova del campionato europeo di motocross EMX 250 cc.. Tra i 40 concorrenti che erano al via, Mancini ha portato all’esordio nel titolo continentale l’esemplare prodotto per il fuori-strada dalla casa di Borgo Panigale. Ma la sorte non ha propiziato l’andamento della prestazione a cui il cingolano teneva particolarmente, malgrado le difficoltà conseguenti all’assemblaggio e alla guida della moto in sostituzione di quella, per lui personalizzata, che era stata rubata il giorno precedente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pilota derubato in Spagna. Ducati riassembla la moto Articoli correlati Leggi anche: La Ducati “snobba” Bagnaia: “Faremo di tutto per rinnovare Marc Marquez, poi penseremo all’altro pilota…” ’Pasqua in rosso’, la moto Ducati torna in cittàTorna ’Pasqua in rosso’, evento che vedrà sabato 4 e domenica 5 aprile la moto Ducati campione del mondo esposta nel villaggio che verrà creato in... Altri aggiornamenti su Pilota derubato Discussioni sull' argomento Pilota derubato in Spagna. Ducati riassembla la moto; Il pilota Mancini derubato di moto e accessori. Pilota derubato in Spagna. Ducati riassembla la motoCingoli, il 18enne cingolano Simone Mancini in gara al Gran premio di Spagna. Esordio sfortunato dopo che i ladri hanno vuotato il furgone del team. ilrestodelcarlino.it Il pilota Mancini derubato di moto e accessoriIl giovane cingolano, che corre con la Ducati, era a Siviglia per il Gran Premio di Spagna. Nella notte i ladri hanno vuotato il furgone ... ilrestodelcarlino.it LADRI - E' successo a Siviglia, dove il pilota di Cingoli si trova per la gara di debutto nel Campionato europeo di motocross Mx250 - facebook.com facebook