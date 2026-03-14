’Pasqua in rosso’ la moto Ducati torna in città

Sabato 4 e domenica 5 aprile si svolge l’evento ‘Pasqua in rosso’ in città, con la moto Ducati campione del mondo esposta in un villaggio allestito in viale Secondo Moretti. La manifestazione prevede l’allestimento di un’area dedicata alla moto e si svolge nel weekend di Pasqua. L’iniziativa coinvolge appassionati e visitatori che potranno ammirare la moto in esposizione.

Torna ’Pasqua in rosso’, evento che vedrà sabato 4 e domenica 5 aprile la moto Ducati campione del mondo esposta nel villaggio che verrà creato in viale Secondo Moretti. Nello specifico, gli appassionati e i turisti che nel periodo pasquale affollano il centro della città potranno ammirare la stupenda motoGP guidata dal campione del mondo Marc Marquez e la SuperBike. II villaggio dove saranno esposti anche modelli della gamma Ducati 2026 sarà impreziosito dalla presenza delle Miss Grand Prix, vincitrici di importanti titoli nazionali. La manifestazione promuove l’importante messaggio della Sicurezza Stradale e nei due giorni verrà organizzato un test-ride per le vie di San Benedetto, dove gli appassionati motociclisti, tramite iscrizione gratuita, potranno provare le moto della gamma Ducati 2026 (per iscrizioni: Tel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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ALLORA RAGAZZI DATEMI QUALCHE IDEA, per Pasqua abbiamo detto la colomba, e poi io farei un arrosto in casseruola, una pastiera maxi, magari una bella lasagna particolare, sicuramente una torta salata..... SCEGLIETE E SE AVETE QUALCHE SUGG - facebook.com facebook

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