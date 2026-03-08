Ars et Labor di rimonta | ribalta il Solarolo nel finale e accorcia sul Mezzolara

L'Ars et Labor ha affrontato il Solarolo in una partita combattuta, riuscendo a ribaltare il risultato nel finale e conquistando la vittoria per 2-1. Dopo aver subito un gol iniziale, i ferraresi sono riusciti a pareggiare e a trovare il gol decisivo negli ultimi minuti. La squadra ha così ottenuto tre punti importanti, riducendo la distanza dalla capolista Mezzolara.

L'Ars et Labor ribalta la sfida col Solarolo e vince 2-1 in rimonta, ma non con poca fatica. I ferraresi, dopo aver subito la rete dello svantaggio ribaltano la gara e vincono sul finale. Successo importante considerando la sconfitta interna della capolista Mezzolara. Ora la squadra di Parlato si porta a meno sette, a pochi giorni dallo scontro diretto del Mazza, in programma settimana prossima. Al 3' subito Ricci al tiro con una semirovesciata, blocca Lusa. Al 7' cross di Carbonaro molto insidioso, la palla tocca la parte alta della traversa ed esce sul fondo. Al 13' ancora Carbonaro prova la conclusione, sfera fuori. Al 22' botta dal limite di Ricci e palla che si stampa sul palo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Ars et Labor: tris e volo, ma il Mezzolara è ancora lontano.Ars et Labor tra ambizioni e realtà: tris e sguardo al Mezzolara, ma la vetta resta lontana L’Ars et Labor ha ottenuto una convincente vittoria...

Ars et Labor: Piccioni sblocca il match, +13 alla capolista Mezzolara.Ars et Labor, una vittoria al cardiopalma al Mazza e la pressione sulle spalle L’Ars et Labor è riuscita a sbloccare il match contro l’Osteria Grande...

Aggiornamenti e notizie su Ars et Labor di rimonta ribalta il....

Temi più discussi: (Am)Mazza che Ars et Labor: un super gol, l'espulsione e la sofferenza. Ma Russi è ko - VIDEO; Tabellino partita Russi vs Ars Et Labor Ferrara; Ars et Labor vince anche con un uomo in meno. Finisce 1-0 a Russi – LA DIRETTA; On line le foto 2025-2026 della Ars et Labor Ferrara S.S.D. a r.l.

(Am)Mazza che Ars et Labor: un super gol, l'espulsione e la sofferenza. Ma Russi è ko - VIDEOCon le unghie e con i denti. L’Ars et Labor vince 1-0 sul campo del Russi (capolavoro balistico di Mazza) al termine di novanta minuti di tremenda sofferenza, complice l’espulsione del portiere ... today.it

L’Ars et Labor parte forte. Occasioni su occasioni per stanare il Solarolo 0-0 – La diretta40' Bellissimo velo di Senigagliesi che fa partire la galoppata di Iglio sulla destra: il cross rasoterra è anche interessante, ma Mengozzi intercetta in scivolata 35’ Intanto c’è un aggiornamento dag ... msn.com

Il nuovo Robot Spirits dell'AV-98Plus Ingram Plus da Patlabor EZY e gli altri modelli della serie in mostra al Tamashii Nations Store di Tokyo, trovate tutti i dettagli nel nostro articolo https://www.passion4fun.com/bandai-robot-spirits-side-labor-patlabor-ezy- - facebook.com facebook