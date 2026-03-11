presentato il manifesto femminista

PERUGIA – Da Perugia arriva il “Manifesto femminista e transfemminista“, promosso dalla segreteria comunale del Partito Democratico di Perugia. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto partecipato e di condivisione politica. Il documento presentato era già stato diffuso a tutte e a tutti gli iscritti e appresenta una tappa del progetto di sensibilizzazione “Un passo alla volta”, avviato lo scorso 25 novembre, giornata simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. A presentare il lavoro le donne della segreteria perugina: Monia Bravi, Chiara Polenzani, Angela De Nicola, Maria Irene Phellas, Aurora Caporali. "Il Manifesto - fa sapere la segreteria comunale del Pd di Perugia - costituisce, tuttavia, soprattutto un punto di partenza per la comunità democratica perugina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

