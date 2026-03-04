Inquinamento rumore luce microplastiche e Pfas | il cocktail tossico per il cuore 

Le città affrontano un insieme di problemi che riguardano la qualità dell’ambiente urbano: inquinamento, rumore, luce artificiale, microplastiche e Pfas. Per limitare gli effetti di questi fattori, vengono utilizzati dispositivi come purificatori d’aria, cuffie per le orecchie, sensori di movimento e timer per regolare l’illuminazione. Questi strumenti mirano a ridurre l’esposizione a queste sostanze e condizioni.

Purificatori d’aria, cuffie per le orecchie, sensori di movimento e timer per contenere l’eccesso di luce. È proprio il caso di correre ai ripari, perché inquinamento acustico e luminoso, insieme a plastica e Pfas, fanno male al cuore. Ad accendere i riflettori su queste insidie sono gli specialisti dell’ European Society of Cardiology (Esc), che – in un documento in corso di pubblicazione sull’European Heart Journal – aggiornano le linee guida europee aggiungendo per la prima volta nuovi fattori di rischio ambientale ai ‘nemici del cuore’. Solo lo smog, per dire, comporta una riduzione media dell’aspettativa di vita di più di 2 anni. Parliamo di insidie che spiegano oltre 5,5 milioni dei 20 milioni di decessi per malattie cardiache che si verificano ogni anno nel mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

