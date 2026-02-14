Superlega tegola pesante sulla Sir | per Loser è lesione al menisco

Agustin Loser si è infortunato al menisco durante l’ultima partita della Sir Susa Scai Perugia, una lesione che potrebbe costringere il giocatore a fermarsi per il resto della stagione. La notizia arriva dopo che i medici hanno confermato il problema, aumentando i timori sul futuro della squadra. Loser, che ha contribuito con numeri importanti finora, si è infortunato durante un match cruciale, lasciando il team senza uno dei suoi punti di riferimento.

I risultati degli esami non hanno lasciato scampo: il centrale potrebbe essere operato lunedì e la sua stagione è a rischio Tutto esattamente come si temeva. La Sir Susa Scai Perugia dovrà fare a meno forse per il resto della stagione di Agustin Loser, uno dei giocatori più importanti della squadra. L'infortunio rimediato a Praga nel corso del match di Champions League non si è rivelato di poco conto: gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione a carico del menisco destro. L'atleta - si legge nella nota - sarà sottoposto ad intervento chirurgico verosimilmente nella giornata di lunedì prossimo, dal Prof.