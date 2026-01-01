Rinnovabili il futuro del fotovoltaico? Sono le celle solari plasmoniche

Le celle solari plasmoniche rappresentano una recente innovazione nel campo del fotovoltaico, offrendo potenzialità per migliorare efficienza e ridurre i costi. In Italia, l’energia solare è una risorsa chiave per lo sviluppo sostenibile, ma le tecnologie attuali presentano ancora sfide economiche e di produzione. Esplorare soluzioni come le celle plasmoniche può contribuire a rendere l’energia solare più accessibile e competitiva per cittadini e imprese.

L'Energia solare è una delle principali fonti di Energia rinnovabile in Italia. Tuttavia, gli alti costi e la complessità del processo di produzione degli attuali sistemi fotovoltaici la rendono poco accessibile a famiglie e imprese. Uno studio, pubblicato sulla rivista Small dai ricercatori della Sapienza, in collaborazione con l'Istituto di Cristallografia del Cnr e Beam Engineering for Advanced Measurements Co. (Usa), ha consentito la realizzazione di efficienti ed ecosostenibili celle solari meno costose, alternative a quelle tradizionali in materiali di silicio. "Tale sistema fotovoltaico sfrutta eterostrutture ibride a base di nanoparticelle d'oro e d'argento come agenti fotosensibilizzanti – spiega Luciano De Sio della Sapienza, coordinatore dello studio – La loro peculiare geometria e la combinazione dei metalli favoriscono un eccellente assorbimento della luce solare nel visibile e nel vicino infrarosso".

