Holiday Masking | perché nelle feste natalizie fingiamo di stare bene e che effetto ha sulla salute mentale

Durante le festività natalizie, molte persone tendono a mascherare il proprio stato d’animo per mantenere un’apparenza di serenità. Questa pratica, nota come holiday masking, può influire sulla salute mentale, generando stress e insoddisfazione. In questa analisi, esploreremo le ragioni di questo comportamento e gli effetti che può avere sul benessere psicologico, sottolineando l’importanza di riconoscere e affrontare le emozioni autentiche anche durante le festività.

A dicembre la felicità sembra obbligatoria. Così, per non incrinare l’equilibrio familiare o deludere chi ci circonda, finiamo per sorridere anche quando siamo stanche e infastidite. Una strategia silenziosa che protegge l’armonia delle feste, ma spesso a costo della propria autenticità emotiva. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

