È stato inaugurato il nuovo centro di terapia forestale presso il Parco del Monte Subasio, un luogo dedicato a promuovere il rapporto tra natura e salute. La struttura si inserisce nel contesto delle iniziative del parco per favorire il benessere attraverso immersioni nella natura. L'apertura segna un passo importante per le attività legate alla terapia ambientale e alla tutela del patrimonio naturale.

Inaugurati la nuova sede dell’Ente Parco del Monte Subasio e, autentica novità, il Centro di terapia forestale, dedicato alla relazione tra natura, salute e benessere. Hanno sede subito fuori Assisi, in zona Torgiovannetto. Nell’edificio ristrutturato saranno ospitati gli uffici dell’Ente Parco e anche lo spazio dedicato all’illustrazione della terapia e benessere forestale (forest bathing), pratica conosciuta in Giappone come Shinrin-yoku, che consiste nell’immersione consapevole nella natura attraverso l’attivazione dei sensi. Intervenuti alla cerimonia il sindaco di Assisi Valter Stoppini, Ottavio Anastasi, amministratore unico... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Centro di terapia forestale. Il benessere si raggiunge immergendosi nella natura

Inaugurati la sede dell'Ente Parco del Monte Subasio e il Centro di terapia forestaleÈ stata inaugurata, nel rinnovato complesso di Torgiovannetto, la sede ufficiale dell'Ente Parco del Monte Subasio insieme all'innovativo Centro di terapia forestale. (ANSA) ... ansa.it

Un anno di terapia forestale guidata migliora la salute e alleggerisce i costi per SsnLente camminate intervallate da soste per concentrarsi sull'interazione tra i propri sensi e l'ambiente circostante. Sono le sessioni di terapia forestale che, se condotte da psicoterapeuti, ... ansa.it

