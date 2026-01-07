Messico | Sheinbaum ' stiamo diventando fornitore importante di petrolio a Cuba'

Il Messico si appresta a rafforzare i propri legami energetici con Cuba, diventando un importante fornitore di petrolio per l'isola. Questa evoluzione segna un passo significativo nelle relazioni tra i due paesi, con potenziali implicazioni nel settore energetico e nelle dinamiche regionali. La notizia evidenzia l'importanza strategica delle risorse e delle collaborazioni tra i paesi latinoamericani.

Città del Messico, 7 gen. (AdnkronosAfp) - Il Messico diventerà un "importante fornitore" di petrolio a Cuba. Lo ha annunciato la presidente messicana Claudia Sheinbaum in risposta alla crisi in Venezuela che riforniva l'isola caraibica in virtù di un accordo di cooperazione. Un articolo del quotidiano britannico Financial Times riporta, citando dati del settore, che nel 2025 le forniture di petrolio messicano a Cuba hanno superato quelle del Venezuela. La Sheinbaum ha dichiarato che, vista la crisi che sta attraversando il Venezuela, "il Messico sta ovviamente diventando un fornitore importante", precisando che il Paese non sta inviando a Cuba "più petrolio di quanto ne abbia inviato storicamente". 🔗 Leggi su Iltempo.it

