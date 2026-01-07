Messico | Sheinbaum ' stiamo diventando fornitore importante di petrolio a Cuba'

Il Messico si appresta a rafforzare i propri legami energetici con Cuba, diventando un importante fornitore di petrolio per l'isola. Questa evoluzione segna un passo significativo nelle relazioni tra i due paesi, con potenziali implicazioni nel settore energetico e nelle dinamiche regionali. La notizia evidenzia l'importanza strategica delle risorse e delle collaborazioni tra i paesi latinoamericani.

Città del Messico, 7 gen. (AdnkronosAfp) - Il Messico diventerà un "importante fornitore" di petrolio a Cuba. Lo ha annunciato la presidente messicana Claudia Sheinbaum in risposta alla crisi in Venezuela che riforniva l'isola caraibica in virtù di un accordo di cooperazione. Un articolo del quotidiano britannico Financial Times riporta, citando dati del settore, che nel 2025 le forniture di petrolio messicano a Cuba hanno superato quelle del Venezuela. La Sheinbaum ha dichiarato che, vista la crisi che sta attraversando il Venezuela, "il Messico sta ovviamente diventando un fornitore importante", precisando che il Paese non sta inviando a Cuba "più petrolio di quanto ne abbia inviato storicamente". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Messico: Sheinbaum, 'stiamo diventando fornitore importante di petrolio a Cuba' Leggi anche: Trump senza freni sul Venezuela: «Abbiamo noi il controllo, accesso totale al petrolio». Poi minaccia anche Colombia, Cuba e Messico Leggi anche: Messico, uomo prova a toccare e baciare presidente Sheinbaum: bloccato La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Messico: Sheinbaum, 'stiamo diventando fornitore importante di petrolio a Cuba' - Lo ha annunciato la presidente messicana Claudia Sheinbaum in risposta alla crisi in Vene ... lanuovasardegna.it

La presidente del Messico Sheinbaum molestata in pieno centro a Città del Messico: il video fa il giro del web - Un episodio inatteso e grave ha coinvolto la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, durante un evento pubblico tenutosi martedì scorso nello Zócalo di Città del Messico, nel cuore della capitale. affaritaliani.it

Messico, Sheinbaum visita le zone colpite da inondazioni - La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha visitato gli stati di Puebla e Veracruz, due delle regioni colpite dalle piogge e inondazioni che hanno finora causato la morte di almeno 47 persone nel ... ansa.it

È arrivata la risposta della Presidente del Messico, la progressista Claudia Sheinbaum, alle minacce di Donald Trump. Una risposta netta, pubblica, senza ambiguità. E soprattutto senza paura: “Rifiutiamo categoricamente l’intervento negli affari interni di altri - facebook.com facebook

In Messico il governo della presidente Claudia Sheinbaum sta avendo i migliori risultati nella lotta al narcotraffico da almeno un decennio, grazie anche a un cambio di strategia x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.