Pontano presentato il nuovo liceo Scientifico

Ieri è stato presentato al pubblico, alle istituzioni e alla stampa il nuovo Liceo Scientifico Sportivo dell'Istituto G. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle autorità locali e dirigenti scolastici, che hanno illustrato le caratteristiche dell’istituto. L’evento ha visto la partecipazione di studenti e insegnanti, con interventi dedicati alla nuova offerta formativa e alle strutture disponibili.

Il Presidente Serra ha annunciato anche la nascita della Fondazione Pontano 1876 per dare sempre più la possibilità ai ragazzi del territorio di realizzare i loro sogni senza dover scegliere tra sport e studio E' stato presentato ieri al pubblico, alle Istituzioni e alla stampa il nuovo Liceo Scientifico Sportivo dell'Istituto G.Pontano di Napoli. La presentazione si è svolta nel Salone degli Specchi del prestigioso istituto in presenza di tanti studenti interessati al nuovo corso che inizierà con il nuovo anno scolastico. Grandissimo successo anche per Massimiliano Rosolino e Pino Maddaloni, i due atleti beniamini del pubblico che...