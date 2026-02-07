De Rossi amaro sul rigore al Napoli | Un collaboratore mi ha detto una frase è tutto vero

Daniele De Rossi non nasconde il suo scontento dopo la sconfitta del Genoa contro il Napoli. Il rigore negli ultimi minuti ha fatto infuriare l’ex capitano, che ha rivelato di aver ricevuto una frase da un suo collaboratore che gli ha lasciato molti dubbi. La sua amarezza è evidente, e non si nasconde nel commentare l’episodio che ha deciso il match.

Daniele De Rossi molto deluso e amareggiato dopo Genoa-Napoli 2-3, con il rigore nel recupero non digerito. L'allenatore ha condiviso una frase del suo collaboratore.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su De Rossi Genoa Napoli Conte furibondo: “Spalletti ha detto una frase infelice sul Napoli. Stia più attento quando parla” In un contesto di tensione, l’attenzione si concentra sulle dichiarazioni di Spalletti e Conte. Genoa, De Rossi dopo la sconfitta col Napoli: «Rigore? Il calcio che abbiamo giocato noi non esiste più…Riguardandolo mi lascia l’amaro in bocca» Dopo la sconfitta con il Napoli, Daniele De Rossi si mette davanti alle telecamere e non nasconde il suo disappunto. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su De Rossi Genoa Napoli Argomenti discussi: Lazio all'ultimo respiro sul Genoa, senza tifosi Sarri batte De Rossi; Un Genoa determinato e bello cede solo su rigore ed al minuto 100 alla Lazio (3-2). Prova gagliarda dei ragazzi di De Rossi.; La Roma si abbatte sul Genoa, ritorno amaro per De Rossi; Calcio Serie A – Il Genoa perde al 90? contro la Lazio: beffato da un rigore. Il calcio che abbiamo giocato noi non esiste più: Furia De Rossi sul rigore Napoli da VideocalcioVittoria al cardiopalma e di vitale importanza per il Napoli. I campioni d'Italia di Antonio Conte superano 3-2 il Genoa in pieno recupero nella trasferta del Ferraris: decidono la doppietta di Rasmus ... tuttosport.com La Roma si abbatte sul Genoa, ritorno amaro per De Rossi(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Ritorno all'Olimpico più amaro che dolce per Daniele De Rossi. Il pubblico romanista lo ha omaggiato con cori, omaggi e striscioni, ma sul campo il suo Genoa ha accusato un ... corrieredellosport.it E risentire ancora quel sapore "Amaro dentro il cuore" @vascorossi facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.