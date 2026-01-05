Zielinski è rifiorito con l'Inter e dà i meriti a Chivu | Il mister mi ha detto solo tre cose

Piotr Zielinski, dopo una stagione difficile, si è affermato come titolare all'Inter, grazie anche all’apporto di Chivu. Il centrocampista polacco ha sottolineato come il lavoro con il tecnico e la guida dello staff siano stati fondamentali per il suo riscatto. Zielinski ha anche condiviso che Chivu gli ha trasmesso tre semplici consigli, che hanno contribuito a migliorare la sua performance in campo.

L'Inter e i gol da palla inattiva, un'arma letale. Quello di Zielinski è il 9° centro stagionale - Tutte piovute verso Angelo Palombo, l’uomo che all’interno dello staff tecnico di Cristian Chivu si occupa delle palle inattive. gazzetta.it

Inter, Zielinski nel cuore - Nell'Inter che è tornata a girare, c'è un Piotr Zielinski che si sta assestando su livelli altissimi. corrieredellosport.it

