Zielinski è rifiorito con l'Inter e dà i meriti a Chivu | Il mister mi ha detto solo tre cose
Piotr Zielinski, dopo una stagione difficile, si è affermato come titolare all'Inter, grazie anche all’apporto di Chivu. Il centrocampista polacco ha sottolineato come il lavoro con il tecnico e la guida dello staff siano stati fondamentali per il suo riscatto. Zielinski ha anche condiviso che Chivu gli ha trasmesso tre semplici consigli, che hanno contribuito a migliorare la sua performance in campo.
Piotr Zielinski dopo un'annata anonima ha conquistato il posto da titolare all'Inter. Dopo il gran gol al Bologna il centrocampista polacco ha parlato di quanto ha dato Chivu all'Inter. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Dirigenza Inter negli spogliatoi dopo il KO con l’Atletico, Chivu: “Detto quel che c’era da dire”
Leggi anche: Chivu fa tre su tre in Champions e spiega come ha rigenerato l’Inter: “A volte il calcio è bastardo”
Zielinski è rifiorito con l’Inter e dà i meriti a Chivu: “Il mister mi ha detto solo tre cose” - Dopo il gran gol al Bologna il centrocampista polacco ha parlato di quanto ha dato Chivu all’Inter. fanpage.it
L'Inter e i gol da palla inattiva, un'arma letale. Quello di Zielinski è il 9° centro stagionale - Tutte piovute verso Angelo Palombo, l’uomo che all’interno dello staff tecnico di Cristian Chivu si occupa delle palle inattive. gazzetta.it
Inter, Zielinski nel cuore - Nell'Inter che è tornata a girare, c'è un Piotr Zielinski che si sta assestando su livelli altissimi. corrieredellosport.it
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.